Оккупированный Луганск на несколько часов остался без света
После прекращения поставки электричества на оккупированные территории Луганской области, в Луганске несколько часов не было света.
Об этом сообщают местные СМИ.
Луганск остался без электроснабжения в районе 12 часов ночи, через полтора часаместные СМИ сообщили, что в большинстве районов города возобновлена подача.
По данным местных СМИ, подача электроэнергии частично прерывалась в Алчевске и Перевальске.
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