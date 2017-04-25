Оккупированный Луганск на несколько часов остался без света

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Вторник, 25 апреля 2017, 08:39

После прекращения поставки электричества на оккупированные территории Луганской области, в Луганске несколько часов не было света.

Об этом сообщают местные СМИ.

Луганск остался без электроснабжения в районе 12 часов ночи, через полтора часаместные СМИ сообщили, что в большинстве районов города возобновлена подача.

По данным местных СМИ, подача электроэнергии частично прерывалась в Алчевске и Перевальске.

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