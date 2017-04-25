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Боевики заявляют, что частично вернули свет Луганску после прекращения поставок

Вторник, 25 апреля 2017, 08:39
Боевики заявляют, что частично вернули свет Луганску после прекращения поставок

После прекращения поставки электричества на оккупированные территории Луганской области, в Луганске несколько часов не было света, однако позже он появился.

Об этом сообщают местные СМИ, подконтрольные боевикам.

Луганск остался без электроснабжения в районе 12 часов ночи, через полтора часаместные СМИ сообщили, что в большинстве районов города возобновлена подача.

По данным местных СМИ, подача электроэнергии частично прерывалась в Алчевске и Перевальске.

По сообщениям местных жителей в сетях, свет есть, но мощность подачи электроэнергии маленькая.

Как известно, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекратило поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

Вечером в понедельник Луганск остался без электроснабжения.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предположил, что после отказа поставлять свет в ОРЛО, поставки электричества на оккупированные территории Луганской области могут осуществляться с территории РФ.

Украинская правда

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