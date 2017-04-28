У Януковича конфисковали 1,5 миллиардов долларов – СНБО

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Пятница, 28 апреля 2017, 10:50

Суд последней инстанции позволил конфискации арестованные 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе СНБО.

"Согласно решению суда последней инстанции, арестованы средства Януковича и команды – 1,5 миллиардов долларов – и должны быть перечислены в Госбюджет", - сообщили в пресс-службе СНБО.

"Только что в Сбербанк с этим решением ездили Генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели это до руководства Ощадбданка и поехали докладывать об этом президенту", - отметили в пресс-службе.

"Как раз по состоянию на сейчас происходит перечисление этих средств на счета государственного бюджета", - добавили в СНБО.

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

обновляется...

Оксана Коваленко, УП

Темы: Янукович деньги
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IP: 91.199.93.---chesno128.04.2017 10:59
генпрокурор и секретарь снбо подрабатывают в исполнительной службе или чисто курьерами?
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