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Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловЧетверг, 31 июля 2025, 13:15
Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
фото: Getty Images

Верховная Рада приняла закон, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.

Источник: заседание парламента 31 июля

Детали: "За" принятие президентского закона в целом проголосовали 331 парламентарий:

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"Слуга народа" – 214;

"Европейская солидарность" – 27;

"Батькивщина" – 4;

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"Голос" – 16;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"Восстановление Украины" – 9;

"Партия "За будущее" – 11;

"Доверие" – 17.

Внефракционные – 16.

Никто не голосовал "против". Также никто не воздержался от голосования. 9 депутатов не голосовали.

Документ возвращает отмененные ранее гарантии независимости НАБУ и САП. Таким образом, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет самостоятельно осуществлять процессуальное руководство расследованием дел Национального антикоррупционного бюро, а не под контролем генерального прокурора.

В то же время в течение шести месяцев после вступления закона в силу Служба безопасности Украины должна проверить сотрудников НАБУ, САП и других органов, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет сотрудничества с государством-агрессором.

Каждые два года сотрудники этих органов будут проходить внутреннюю проверку на полиграфе по методологии, согласованной с СБУ.

Узнать больше: "И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?

Предыстория:

  • Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.
  • Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект. По его словам, этот документ обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
  • В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законопроект Зеленского восстановит все полномочия и гарантии независимости для НАБУ и САП.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 июля единогласно поддержал президентский законопроект №13533, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам. Именно этот комитет 22 июля в спешном порядке внес "антиантикоррупционные" изменения в гуманитарный проект закона о пропавших без вести.
  • Утром 31 июля возле Верховной Рады граждане собрались на мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости НАБУ и САП.

Верховная РадаНАБУспецконфискацияАнтикоррупционная прокуратура
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