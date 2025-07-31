Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП

Верховная Рада приняла закон, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.

Источник: заседание парламента 31 июля

Детали: "За" принятие президентского закона в целом проголосовали 331 парламентарий:

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"Слуга народа" – 214;

"Европейская солидарность" – 27;

"Батькивщина" – 4;

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"Голос" – 16;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"Восстановление Украины" – 9;

"Партия "За будущее" – 11;

"Доверие" – 17.

Внефракционные – 16.

Никто не голосовал "против". Также никто не воздержался от голосования. 9 депутатов не голосовали.

Документ возвращает отмененные ранее гарантии независимости НАБУ и САП. Таким образом, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет самостоятельно осуществлять процессуальное руководство расследованием дел Национального антикоррупционного бюро, а не под контролем генерального прокурора.

В то же время в течение шести месяцев после вступления закона в силу Служба безопасности Украины должна проверить сотрудников НАБУ, САП и других органов, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет сотрудничества с государством-агрессором.

Каждые два года сотрудники этих органов будут проходить внутреннюю проверку на полиграфе по методологии, согласованной с СБУ.

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Предыстория: