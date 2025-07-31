Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
Верховная Рада приняла закон, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.
Источник: заседание парламента 31 июля
Детали: "За" принятие президентского закона в целом проголосовали 331 парламентарий:
"Слуга народа" – 214;
"Европейская солидарность" – 27;
"Батькивщина" – 4;
"Голос" – 16;
"Платформа за жизнь и мир" – 17;
"Восстановление Украины" – 9;
"Партия "За будущее" – 11;
"Доверие" – 17.
Внефракционные – 16.
Никто не голосовал "против". Также никто не воздержался от голосования. 9 депутатов не голосовали.
Документ возвращает отмененные ранее гарантии независимости НАБУ и САП. Таким образом, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет самостоятельно осуществлять процессуальное руководство расследованием дел Национального антикоррупционного бюро, а не под контролем генерального прокурора.
В то же время в течение шести месяцев после вступления закона в силу Служба безопасности Украины должна проверить сотрудников НАБУ, САП и других органов, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет сотрудничества с государством-агрессором.
Каждые два года сотрудники этих органов будут проходить внутреннюю проверку на полиграфе по методологии, согласованной с СБУ.
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Предыстория:
- Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.
- Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект. По его словам, этот документ обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
- В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законопроект Зеленского восстановит все полномочия и гарантии независимости для НАБУ и САП.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 июля единогласно поддержал президентский законопроект №13533, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам. Именно этот комитет 22 июля в спешном порядке внес "антиантикоррупционные" изменения в гуманитарный проект закона о пропавших без вести.
- Утром 31 июля возле Верховной Рады граждане собрались на мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости НАБУ и САП.