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Высока угроза признания ВАКС и спецконфискации неконституционными – глава НАПК

Пятница, 19 марта 2021, 11:34
Высока угроза признания ВАКС и спецконфискации неконституционными – глава НАПК
НАПК

Для антикоррупционной инфраструктуры существуют угрозы в виде признания Конституционным судом неконституционными законов о Высшем антикоррупционном суде, о Большой палате Верховного суда и об институте специальной конфискации.

Источник: глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник  на международном уголовно-правовом форуме 2021 в Киеве, "Интерфакс-Украина

Прямая речь Новикова: "С точки зрения антикоррупционной политики и тех рисков, которые несет деятельность Конституционного суда, самой большой угрозой является как раз признание неконституционной деятельности Высшего антикоррупционного суда. Национальное агентство оценивает эту угрозу как очень высокую...

Рассматриваем основной целью антикоррупционной политики на ближайшее время то, чтобы точка в конституционности существования ВАКС была поставлена".

Детали: Новиков отметил, что возобновление полномочий НАПК после решения КС не останавливает негативные процессы по отношению к антикоррупционной структуре.

Если ВАКС признают неконституционным, то другие суды не смогут рассматривать его дела из-за загруженности работой и нехватки кадров, сказал он.

Новиков также подчеркнул, что угрозами антикоррупционной политики являются производства о конституционности Большой палаты Верховного суда и о соответствии Основному закону института спецконфискации.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник также обратил внимание на угрозы антикоррупционной инфраструктуре. 

По его словам, не прекращаются "попытки каким-то образом уничтожить или остановить антикоррупционную систему: на это не может повлиять ни карантин, ни что-либо другое".

Прямая речь Сытника: "Как только мы сформировали антикоррупционную систему, получили целый ряд решений Конституционного суда… целый ряд законопроектов, которые направлены на остановку или ограничение возможностей антикоррупционной системы… 

С одной стороны, это плохо, так как демонстрируется определенное отсутствие политической воли,.. С другой стороны, наверное, – это лучшая оценка нашей работы: если бы никто не страдал от антикоррупционной работы, то это было бы показателем того, что мы ничего не делаем… Это мотивирующий фактор".

Предыстория:

  • 22 июля 2020 года 49 народных депутатов преимущественно из "Оппозиционные платформы – За жизнь" обратились в КС с представлением о соответствии Конституции закона о Высшем антикоррупционном суде.
  • 5 августа в Конституционный Суд поступили три представления 47 народных депутатов, которые касаются процедуры специальной конфискации и субъектов декларирования доходов.
  • 6 октября 2020 года Большая палата Конституционного суда начала рассматривать дело по конституционному представлению 49 нардепов о соответствии Конституции закона "О Высшем антикоррупционный суд".
  • 26 октября Конституционный Суд заслушал мнение профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко о неконституционности Высшего антикоррупционного суда и не заслушал противоположное мнение его коллег.

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Темы: Антикоррупционный судспецконфискацияКСНАПКНАБУ
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