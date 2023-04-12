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В феврале-марте в Украине находились 50 спецназовцев из Великобритании – СМИ

Среда, 12 апреля 2023, 05:52
В феврале-марте в Украине находились 50 спецназовцев из Великобритании – СМИ
Британские спецназовцы. Фото Getty Images

В феврале-марте этого года в Украине находились 50 бойцов сил специального назначения из Великобритании, об этом говорится в одном из "слитых" секретных документов Пентагона.

Источник: газета The Guardian

Детали: По данным издания, в одном из документов с маркировкой "совершенно секретно" упоминается, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран, которые формально не участвуют в войне.

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Газета пишет, что в период с февраля по март в Украине могло находиться до 50 британских спецназовцев.

Отмечается, что в документе, который датирован 23 марта, говорится о том, что наибольший контингент спецназовцев в Украине имеет Великобритания (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1).

В документе не указано, где конкретно они находились и какие задачи могли выполнять, пишет издание.

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В Министерстве обороны Великобритании отказались комментировать эту информацию, сообщает The Guardian.

Газета отмечает, что спецназ – самая секретная организация британских Вооруженных сил. Его бойцы проводят свои операции под прикрытием, но в отличие от работы спецслужб, их деятельность не подлежит парламентскому надзору.

Что этому предшествовало:

  • Министерство обороны США еще оценивает масштабы утечки секретной информации в течение последних недель, которая в частности содержала информацию о боеспособности украинских Вооруженных Сил и действиях американских союзников.
  • Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.
  • Ранее Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.
  • В администрации президента США пока не знают, кто стоит за утечкой секретных военных документов.
  • Министерство обороны Великобритании предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты очень серьезно относятся к утечке секретных документов, в Пентагоне по этому поводу проводятся ежедневные совещания.

Темы: ВеликобританияУкраинаспецконфискация
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