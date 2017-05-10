Гнап: Сотрудники СБУ почистили сервер с видео в деле Шеремета

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Среда, 10 мая 2017, 21:57

Сотрудники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома убитого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, и вернули его пустым.

Об этом "Украинской правде" рассказал один из авторов журналистского расследования дела Шеремета Дмитрий Гнап.

По его словам, владелец магазина рассказал, что работники СБУ изъяли сервер с видеозаписями, а когда вернули его, выяснилось, что все файлы с информацией за 2 недели, были удалены.

"Чтобы попытаться восстановить эти видеозаписи, нужно потратить много времени и денег, однако нет гарантии, что это удастся сделать", - отметил Гнап.

Как известно, 10 марта был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда

Темы: СБУ Дело Шеремета
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