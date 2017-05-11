Родители Захарченко получают украинскую пенсию - Рева

Пенсионный фонд выплачивает пенсии родителям главаря ОРДО Александра Захарченко.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "112 Украина".

"Родители за детей и дети за родителей не отвечают. Родители Захарченко проживают на подконтрольной Украине территории, они не являются внутренне перемещенными лицами. Они имеют право на пенсию, и они ее получают, даже не принимая во внимание, что сын в них подонок", - сказал он.

По словам Ревы, другой главарь террористов – лидер ОРЛО Игорь Плотницкий – является военным пенсионером, но пенсия ему не выплачивается, хоть он и имеет на нее право.

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