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Батьки Захарченка отримують українську пенсію – Рева

Четвер, 11 травня 2017, 17:15
Батьки Захарченка отримують українську пенсію – Рева

Пенсійний фонд виплачує пенсії батькам ватажка ОРДО Олександра Захарченка.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Батьки за дітей і діти за батьків не відповідають. Батьки Захарченка проживають на підконтрольній Україні території, вони не є внутрішньо переміщеними особами. Вони мають право на пенсію, й вони її одержують, навіть не беручи до уваги, що син у них покидьок", - сказав він.

Зі слів Реви, інший ватажок терористів – лідер ОРЛО Ігор Плотницький – є військовим пенсіонером, але пенсія йому не виплачується, хоч він і має на неї право.

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Українські новини

Теми: ЗахарченкопенсіїДНР
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