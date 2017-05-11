Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Родители Захарченко получают украинскую пенсию – Рева

Четверг, 11 мая 2017, 17:15
Родители Захарченко получают украинскую пенсию – Рева

Пенсионный фонд выплачивает пенсии родителям главаря ОРДО Александра Захарченко.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "112 Украина".

"Родители за детей и дети за родителей не отвечают. Родители Захарченко проживают на подконтрольной Украине территории, они не являются внутренне перемещенными лицами. Они имеют право на пенсию, и они ее получают, даже не принимая во внимание, что сын в них подонок", - сказал он.

По словам Ревы, другой главарь террористов – лидер ОРЛО Игорь Плотницкий – является военным пенсионером, но пенсия ему не выплачивается, хоть он и имеет на нее право.

Читайте также: Вернуть утраченное: как пенсионеры ОРДЛО "обманывают" украинское правительство

Українські новини

Темы: ЗахарченкопенсииДНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Захарченко
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Последние новости
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
Все новости...
Реклама: