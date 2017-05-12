Суд оставил Мартыненко на свободе

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Пятница, 12 мая 2017, 12:55
УНИАН

Апелляционный суд Киева оставил в силе предыдущее решение суда о взятии его на поруки народными депутатами без изменений.

Такое решение в пятницу приняла коллегия судей апелляционного суда. "Постановление следственного судьи Соломенского районного суда оставить без изменений", - отметил председательствующий.

"Постановление обжалованию не подлежит", - отметил он.

В свою очередь прокурор Андрей Перов отметил, что он не может критиковать это решение.

"Это решение является окончательным, поэтому мы не можем его критиковать. Мы надеялись, что риски судом будут пересмотрены, поскольку поручительства не обеспечивают невозможности его влияния", - заявил УП прокурор Андрей Перов.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.

По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат"  заключило контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб в размере более 17,28 млн долларов.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта", хотя САП просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.

Роман Кравец, УП

Темы: Мартыненко
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