Боевики обстреляли Авдеевку: 4 жителей погибли, 1 ранен

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Суббота, 13 мая 2017, 20:16

В результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что обстрел произошел около 19:30 субботы.

"В районе улицы Сапронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали", - написал Жебривский.

Вместе с тем, спикер полиции Донецкой области Наталья Шиман сообщила, что снаряд попал во двор дома 53 по ул. Пионерской.

В этот момент на улице находились владельцы дома и их гости. Три женщины и мужчина погибли на месте от осколочных ранений.

"Чудом не пострадали двое детей, которые тоже были неподалеку от эпицентра взрыва", - сообщила Шиман.

Она добавила, что дети остались сиротами и находятся под защитой полицейских.

В свою очередь, пресс-центр штаба АТО сообщил, что жилой сектор Авдеевки был обстрелян в 19:15 из артиллерийского вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Украинская правда

Темы: Авдеевка
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IP: 195.5.1.---bop194913.05.2017 21:03
на моє дилетанське переконання всі ці вбивства в основному через відсутність адекватної відповіді з сторони наших збройних сил-і головна вина на президенті Порошенку-змінити ситуацію він не в силах
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