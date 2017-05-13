Боевики обстреляли Авдеевку: 4 жителей погибли, 1 ранен
В результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.
Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Он отметил, что обстрел произошел около 19:30 субботы.
"В районе улицы Сапронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали", - написал Жебривский.
Вместе с тем, спикер полиции Донецкой области Наталья Шиман сообщила, что снаряд попал во двор дома 53 по ул. Пионерской.
В этот момент на улице находились владельцы дома и их гости. Три женщины и мужчина погибли на месте от осколочных ранений.
"Чудом не пострадали двое детей, которые тоже были неподалеку от эпицентра взрыва", - сообщила Шиман.
Она добавила, что дети остались сиротами и находятся под защитой полицейских.
Украинская правда
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