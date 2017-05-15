Полсотни депутатов ходят в Раду не голосовать, а "тусоваться" – КИУ

927 просмотров
0
Понедельник, 15 мая 2017, 14:07

51 народный депутат пропустил более 90% голосований в Верховной Раде в 2017 году.

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины в рамках проекта "Дословно".

Согласно результатам мониторинга, среди депутатов, которые бойкотируют голосования, больше всего представителей "Оппозиционного блока" и группы "Видродження". Так, 19 из 43 депутатов Оппоблока и 12 из 26 членов группы Виталия Хомутынника пропустили более 90% голосований в Раде.

Кроме того, четверо народных депутатов еще ни разу не проголосовали в 2017 году. Это Евгений Бакулин, Денис Дзензерский, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которые скрываются от украинских властей.

"Среди депутатов, которые систематически не голосуют, есть ряд известных фамилий. В частности, это Е. Мураев, В. Рабинович, Ю. Бойко, А. Вилкул, С. Семенченко, А. Билецкий, В. Парасюк", – отмечает председатель КИУ Алексей Кошель.

"Складывается парадоксальная ситуация, когда для полусотни депутатов ВР в первую очередь является медийной площадкой или местом для политической "тусовки". Несмотря на полный бойкот парламентской работы многие из таких народных депутатов ежемесячно проводят десятки часов в прямом эфире, рассказывая о том, как они защищают интересы избирателей", – отмечает он.

Всего в 2017 году произошло 42 пленарных заседания Верховной Рады, на которых прошло 1312 голосований.

Список депутатов, которые систематически игнорируют голосования в Раде:

    Бакулин Е.Н. - принял участие в 0 из 1312 голосований

    Дзензерский Д.В. - 0 из 1312

    Клюев С.П. - 0 из 1312

    Онищенко А.Р. - 0 из 1312

    Звягильский Ю.Л. - 3 из 1312

    Матвийчук Е.Л. - 4 из 1312

    Рабинович В.З. - 4 из 1312

    Жеваго К.В. - 7 из 1312

    Чепинога В.М. - 9 из 1312

    Левочкин С.В. - 11 из 1312

    Мураев Е.В. - 11 из 1312

    Богуслаев В.А. - 15 из 1312

    Ярош Д.А. - 15 из 1312

    Бойко Ю.А. - 22 из 1312

    Святаш Д.В. - 22 из 1312

    Климов Л.М. - 31 из 1312

    Писаренко В.В. - 38 из 1312

    Гиршфельд А.М. - 43 из 1312

    Хомутынник В.Ю. - 48 с 1312

    Новинский В.В. - 50 из 1312

    Емельянович Д.С. - 51 из 1312

    Добкин Д.М. - 54 из 1312

    Ларин С.Н. - 56 из 1312

    Дейдей Е.С. - 58 из 1312

    Семенченко С.И. - 58 из 1312

    Кацуба В.М. - 60 из 1312

    Левочкина Ю.В. - 62 из 1312

    Шенцев Д.А. - 65 из 1312

    Артеменко А.В. - 67 из 1312

    Белецкий А.Е. - 67 из 1312

    Шуфрич Н.И. - 77 из 1312

    Мирный И.М. - 78 из 1312

    Кивалов С.В. - 80 из 1312

    Парасюк В.З. - 80 из 1312

    Бондар В.В. – 84 из 1312

    Шкиря И.Н. - 85 из 1312

    Бобов Г.Б. - 89 из 1312

    Солод Ю.В. - 89 из 1312

    Корнацкий А.А. 90 из 1312

    Ничипоренко В.Н. из 91 из 1312

    Королевская Н.Ю. - 92 из 1312

    Добкин М.М. - 93 из 1312

    Зубик В.В. - 95 из 1312

    Поплавский М.М. - 96 из 1312

    Деркач А.Л. - 106 из 1312

    Фурсин И.Г. - 109 из 1312

    Березкин С.С. - 117 из 1312

    Пресман А.С. - 120 из 1312

    Бахтеева Т.Д. - 122 из 1312

    Вилкул А.Ю. - 128 из 1312

    Мартыняк С.В. - 128 из 1312

Темы: Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В ВР отказываются создавать Антикоррупционный суд без Порошенко 15 мая 2017, 12:50
Парубий сказал, когда Рада может забрать у Артеменко мандат 15 мая 2017, 12:21
Рада готовится рассматривать лишение Артеменко мандата 15 мая 2017, 10:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Пранкера", снявшего штаны на Евровидении, отпустили под личное обязательство
Чубаров намерен приехать в оккупированный Крым
СМИ сообщают о российском следе в масштабной вирусной атаке
В ВР отказываются создавать Антикоррупционный суд без Порошенко
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Сараево

Образование

Куратор тестирования PISA о том, как украинцам построить современную систему образования