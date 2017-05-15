Комитет просит забрать мандат у Артеменко

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий внефракционного народного депутата Андрея Артеменко и рекомендовал парламентариям рассмотреть его в сессионном зале.



Об этом УП сообщил председатель комитета Павел Пинзеник.



"По Артеменко проголосован, рекомендовать на рассмотрение Верховной Рады", - отметил он.



Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о лишении украинского гражданства внефракционного нардепа Андрея Артеменко после соответствующего решения профильного комитета.



Фракции НФ и БПП уже заявили, что будут голосовать за лишение Артеменко мандата.



29 апреля 2017 президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.



По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.



Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что Артеменко сможет посещать Верховную Раду, пока парламент не примет соответствующее постановление.



В феврале 2017 газета The New York Times сообщила, что в настоящее время бывший нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.



Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.



В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.



Позже нардеп заявил, что его слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.

Украинская правда