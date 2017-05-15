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Комитет просит забрать мандат у Артеменко

Понедельник, 15 мая 2017, 16:36

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий внефракционного народного депутата Андрея Артеменко и рекомендовал парламентариям рассмотреть его в сессионном зале.

Об этом УП сообщил председатель комитета Павел Пинзеник.

"По Артеменко проголосован, рекомендовать на рассмотрение Верховной Рады", - отметил он.

Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о лишении украинского гражданства внефракционного нардепа Андрея Артеменко после соответствующего решения профильного комитета.

Фракции НФ и БПП уже заявили, что будут голосовать за лишение Артеменко мандата.

29 апреля 2017 президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что Артеменко сможет посещать Верховную Раду, пока парламент не примет соответствующее постановление.

В феврале 2017 газета The New York Times сообщила, что в настоящее время бывший нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.

Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

Позже нардеп заявил, что его слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.

Украинская правда

Темы: Верховная Радакомитеты
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