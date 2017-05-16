Луценко рассказала о своем новом Mercedes
Представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко купила новый Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года за деньги с продажи предыдущей авто и сбережений.
Об этом она заявила в комментарии "Украинской правде", отвечая на вопрос о покупке нового Mercedes-Benz за 2 миллиона 430 тысяч гривен.
"У меня был 5-литровый Mercedes такой же, я его продала за хорошие деньги, потому что ему было всего два года. Сейчас решила, что надо было взять меньше – 3-х литровый немного дороже", – отметила она.
Депутат подчеркнула, что купила автомобиль исключительно за собственные средства.
"Средства у меня все есть, они задекларированы, за них уплачены налоги. Я не занимаю деньги на машины у своих редакторов, матерей, или своих друзей", – добавила Луценко.
Украинская правда
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