Луценко рассказала о своем новом Mercedes

2055 просмотров
0
Вторник, 16 мая 2017, 16:38

Представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко купила новый Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года за деньги с продажи предыдущей авто и сбережений.

Об этом она заявила в комментарии "Украинской правде", отвечая на вопрос о покупке нового Mercedes-Benz за 2 миллиона 430 тысяч гривен.

"У меня был 5-литровый Mercedes такой же, я его продала за хорошие деньги, потому что ему было всего два года. Сейчас решила, что надо было взять меньше – 3-х литровый немного дороже", – отметила она.

Депутат подчеркнула, что купила автомобиль исключительно за собственные средства.

"Средства у меня все есть, они задекларированы, за них уплачены налоги. Я не занимаю деньги на машины у своих редакторов, матерей, или своих друзей", – добавила Луценко.

Украинская правда

Темы: БПП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В БПП не исключают возможность приостановить гражданство Насирова 16 мая 2017, 14:05
Пленок Онищенко не слышал, советую показать доказательства – Порошенко 14 мая 2017, 15:49
БПП получил из госбюджета 28 миллионов – декларация 12 мая 2017, 09:10
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Ограничить доступ к сайтам в Украине можно только через суд – офис омбудсмена
Горбатюк заявляет, что не должен был отвечать Луценко о сжиженном газе Бойко
"Яндекс", "Вконтакте" и Мail.Ru должны запретить до 1 июня
"Укртелеком" уже работает над блокированием российских сайтов
Все новости
Книги

Кураторы Книжного Арсенала называют самые смешные книги

Интервью

Как джазовая певица и басист "Океан Ельзи" создали дуэт MARU