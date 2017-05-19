Гройсман о 25 годах стажа: На трудовую пенсию надо заработать

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Пятница, 19 мая 2017, 10:38

Премьер-министр Владимир Гройсман не считает трудовой стаж в 25 или даже 35 лет слишком большим.

Об этом он заявил, выступая с трибуны Верховной Рады 19 мая во время часа правительства.  

"Я слышал, что говорят, что 25 лет трудового стажа – это очень плохо. Друзья, 25 лет трудового стажа – это трудовая пенсия, на нее надо заработать! И миллионы украинцев, я это утверждаю, абсолютное большинство всю жизнь зарабатывали на свою пенсию, но, к большому сожалению, ни у кого из политических элит тогда, когда формировали эту систему, не хватило политической воли сделать справедливую систему", – заявил Гройсман.

По его словам, человек на пенсии живет в среднем 18 лет. И если человек не имеет пенсионного стажа, она должна получать другой платеж – социальную помощь государства.

"Не надо забрать у одного пенсионера, который всю жизнь работал, и отдать другому, который не работал. Если по здоровью – есть пенсия по инвалидности. Но если человек бездельничал, не хотела работать или занимался скрытой работой, конечно, он не может быть в таких же условиях. Мы действуем в интересах человека труда", – заявил премьер.

По его словам, "35-летние взносы в Пенсионный фонд будут равняться тому, что человек будет получать ежемесячно по обновленным пенсиям".

Гройсман заверил, что пенсионный возраст будет равен 60 лет – повышения не будет.  

"Мне сегодня 39 лет, я имею трудового стажа почти 23 года. Для того, чтобы достичь 25-летнего или даже 35-летнего трудового стажа, мне исполнится 51 год – мне еще надо будет 9 лет работать до пенсии. Каждый работающий человек имеет достаточно стажа, чтобы получить соответствующую пенсию", – сказал он.

Премьер также уверен, что благодаря этой реформе "на протяжении 7-10 лет мы выйдем на нулевой дефицит Пенсионного фонда".  

Он добавил, что удалось приблизить повышение социальных стандартов на три месяца – с 1 октября, а не с 1 декабря следующего года.

"Мы закладываем в эту систему автоматическое осовременивание пенсий каждый год: не меньше 50% роста средней заработной платы, не меньше 50% от инфляции. Больше может быть, но меньше 50% – никогда", – заявил Гройсман.

"С 1 октября, если вы примете  эту реформу, 9 миллионов… получат уже более высокую пенсию", – подчеркнул он.  

По словам премьера, эта реформа открывает путь к накопительной системе и к повышению пенсий военнослужащим.

Гройсман призвал депутатов поддержать пенсионную реформу, независимо от политической принадлежности. Он также сказал, что "как только мы выйдем на стойкий экономический рост", правительство сможет обеспечивать регулярное повышение и зарплат, и пенсий.

Депутат "Самопомочи" Роман Семенуха во время вопросов заявил, что "предложенное повышение страхового стажа – это скрытый способ повышения пенсионного возраста".

Гройсман возразил: "Если у вас есть 25 лет пенсионного стажа и законом предусмотрено, что вы выйдете на пенсию в 60 лет – то вы во сколько выйдете на пенсию? В 60. А если будет увеличен пенсионный возраст, например, до 63 лет – то это будет означать, что у вас есть 25-летний пенсионный стаж, а вы должны еще 3 года работать".

Он добавил, что "человек, который имеет стажа 25 лет и больше, должны получать большую пенсию, чем тот, кто имеет стажа 10 лет и 15 лет".

Семенуха просил обнародовать коэффициент расчетов пенсий на 2018-2020 года, математические выкладки на 5 и 20 лет, а также когда состоится публичный аудит Пенсионного фонда. Гройсман сказал, что коэффициент начисления пенсий в 2018-м, 2019-м и 2020 году составит 1,35, а расчеты правительства показывают состоятельность этой реформы.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: пенсии Гройсман
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