В ОРДО создали организацию для "спасения Мариуполя"

634 просмотра
0
Воскресенье, 21 мая 2017, 22:11

В ОРДО провели мероприятие под названием "Форум спасения Мариуполя" и создали организацию с одноименным названием.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на онлайн-ресурсы боевиков.

Отмечается, что инициатором проведения форума в Донецке стала Ирина Попова - "депутат парламента "ДНР".

Участие в "Форуме" приняли около 30 человек, среди которых и жители Мариуполя, которые "покинули город из-за политических преследований со стороны властей, а также люди, проживающие там до сих пор, и которые приехали в Донецк специально для участия в мероприятии".

Темы: "ДНР" Донбасс Мариуполь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевикам раздали инструкции о препятствовании наблюдателям – ОБСЕ 15 мая 2017, 09:57
Правозащитник: На территориях ОРДЛО продолжают пропадать люди 14 мая 2017, 18:29
Боевики ОРДО обвинили в обстреле Авдеевки "Правый сектор" 13 мая 2017, 23:54
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В воскресенье боевики нарушили "тишину" 16 раз, обошлось без потерь
9 мая в Днипре: расследование действий полицейских завершат до 10 июня
ДТП автобуса с членами правящей партии Турции: 32 раненых
Порошенко: мой народ способен прожить без подконтрольных ФСБ соцсетей
Все новости
Эффективный спорт

36 способов сжечь лишние калории за час

Фестивальная история

Как прогремела и почему заглохла "Червона рута"