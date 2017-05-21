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В ОРДО створили організацію для "порятунку Маріуполя"

Неділя, 21 травня 2017, 22:11

В ОРДО провели захід під назвою "Форум порятунку Маріуполя" та створили організацію з однойменною  назвою. 

Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на онлайн-ресурси бойовиків. 

Зазначається, що ініціатором проведення форуму у Донецьку стала Ірина Попова - "депутат парламента "ДНР".

Участь у "Форумі" взяли близько 30 осіб, серед яких і мешканці Маріуполя, які залишили місто "через політичні переслідування з боку влади, а також люди, які проживають там донині і приїхали у Донецьк спеціально для участі у заході".

Теми: ДНРДонбасМаріуполь
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