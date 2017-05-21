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В ОРДО создали организацию для "спасения Мариуполя"

Воскресенье, 21 мая 2017, 22:11

В ОРДО провели мероприятие под названием "Форум спасения Мариуполя" и создали организацию с одноименным названием.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на онлайн-ресурсы боевиков.

Отмечается, что инициатором проведения форума в Донецке стала Ирина Попова - "депутат парламента "ДНР".

Участие в "Форуме" приняли около 30 человек, среди которых и жители Мариуполя, которые "покинули город из-за политических преследований со стороны властей, а также люди, проживающие там до сих пор, и которые приехали в Донецк специально для участия в мероприятии".

Темы: ДНРДонбассМариуполь
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