"Интер Медиа Групп": Квоты нанесут вред украинскому ТВ

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Вторник, 23 мая 2017, 20:54

"Интер Медиа Групп" считает, что законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении нанесет вред.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник вечером.

"Мы категорически против этого закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам - украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека", - сказано в заявлении.

"Этот закон нарушает права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушает права носителей других региональных языков, которых, кроме русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную ситуацию", - добавили в пресс-службе.

В "Интер Медиа Групп" считают, что этот закон не способствует развитию украинского телевидения, и нанесет серьезный ущерб.

"Невозможно в нужном объеме создать качественный контент на украинском языке или в таком же объеме сделать качественный дубляж - значит, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке", - сказано в заявлении.

В сообщении отмечается, что "объем украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объемах, которых требует этот закон", и это, по мнению "Интер Медиа Групп", приведет к падению телепросмотров украинского телевидения.

"Русский язык - один из мировых языков. На этом языке миллионными тиражами выдана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов. Нельзя лишать украинцев доступа к такому важному контенту. Мы уже видим, к чему привел закон о введении квот на украиноязычные песни на украинских радиостанциях, - сколько в эфире появилось низкопробного продукта", - говорится в заявлении.

Как известно, во вторник Верховная Рада внесла изменения в Закон о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации №5313.

Президент Петр Порошенко заявил, что подпишет этот законопроект.

Украинская правда

Темы: телевидение язык
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Комментарии — 4
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IP: 92.112.224.---sensor+223.05.2017 22:25
Ми вже бачимо, до чого привів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, - скільки в ефірі з'явилося низькопробного продукту", - говориться у заяві

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Я слушаю иногда мимоходом FM, так звучать в общем радио стало существенно лучше! За счёт уменьшения удельного веса русской безликой попсы-похабщины рассчитанной на людей совершенно культурно неразвитых. Пусть приведут конкретный пример какая станция по мнению Интера стала звучать хуже.

Есть недостаток в качественных укрианоязычных развлекательных шоу? Есть. Так этот закон будет способствовать их производству.

В конце концов если Интеру не нравится языковая политика они могут переехать (к радости всех адекватных граждан) в ОРДЛО или на Россию. Полным составом. Их тут кажется силой не держат.
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IP: 35.187.182.---Mawron_ua23.05.2017 22:20
Чергова маніпуляція від Інтера.
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IP: 95.132.15.---kerubino23.05.2017 22:09
Вже переляк пройшов в цих кацапських виродків ,після підпалу?
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IP: 35.187.34.---Gonta_2023.05.2017 22:08
"Ми вже бачимо, до чого привів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, - скільки в ефірі з'явилося низькопробного продукту", - говориться у заяві".
Можно подумать, что раньше русскоязычные радиостанции гнали в эфир исключительно "высокосортный продукт", например, тот же "Шансон" или "Мелодия".
В русской эстраде (а FM-станции -- это преимущественно эстрада) шедевров точно не больше, чем в украинской.
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