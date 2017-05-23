"Интер Медиа Групп": Квоты нанесут вред украинскому ТВ

"Интер Медиа Групп" считает, что законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении нанесет вред.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник вечером.

"Мы категорически против этого закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам - украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека", - сказано в заявлении.

"Этот закон нарушает права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушает права носителей других региональных языков, которых, кроме русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную ситуацию", - добавили в пресс-службе.

В "Интер Медиа Групп" считают, что этот закон не способствует развитию украинского телевидения, и нанесет серьезный ущерб.

"Невозможно в нужном объеме создать качественный контент на украинском языке или в таком же объеме сделать качественный дубляж - значит, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке", - сказано в заявлении.

В сообщении отмечается, что "объем украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объемах, которых требует этот закон", и это, по мнению "Интер Медиа Групп", приведет к падению телепросмотров украинского телевидения.

"Русский язык - один из мировых языков. На этом языке миллионными тиражами выдана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов. Нельзя лишать украинцев доступа к такому важному контенту. Мы уже видим, к чему привел закон о введении квот на украиноязычные песни на украинских радиостанциях, - сколько в эфире появилось низкопробного продукта", - говорится в заявлении.

Как известно, во вторник Верховная Рада внесла изменения в Закон о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации №5313.

Президент Петр Порошенко заявил, что подпишет этот законопроект.

Украинская правда