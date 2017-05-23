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"Інтер Медіа Груп": Квоти завдадуть шкоди українському ТБ

Вівторок, 23 травня 2017, 20:54

"Інтер Медіа Груп" вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у вівторок ввечері.

"Ми категорично проти цього закону, який практично забороняє використання в телевізійному ефірі України будь-яких мов, окрім української. І питання не в ставленні до мов - української чи російської. Питання в ставленні до прав людини", - сказано у заяві.

"Цей закон порушує права мільйонів громадян України, для яких російська мова є рідною. А також він порушує права носіїв інших регіональних мов, яких, окрім російської, в Україні 17. Крім того, цей закон вносить розкол у суспільство, нагнітає і без того напружену ситуацію", - додали у прес-службі.

В "Інтер Медіа Груп" вважають, що цей закон не сприяє розвитку українського телебачення, і завдасть серйозної шкоди.

"Неможливо в потрібному обсязі створити якісний контент українською мовою або в такому ж обсязі зробити якісний дубляж - отже, погіршиться якість телевізійного продукту українською мовою", - сказано у заяві.

У повідомленні зазначається, що "обсяг українського телевізійного ринку не дозволить створити якісний різножанровий україномовний продукт в обсягах, яких вимагає цей закон", і це, на думку "Інтер Медіа Груп", призведе до падіння телеперегляду українського телебачення.

"Російська мова - одна зі світових мов. Цією мовою мільйонними накладами видана навчальна і художня література, знято безліч якісних фільмів. Не можна позбавляти українців доступу до такого важливого ​​контенту. Ми вже бачимо, до чого привів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, - скільки в ефірі з'явилося низькопробного продукту", - говориться у заяві.

Як відомо, у вівторок Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей законопроект.

Українська правда

Теми: телебаченнямова
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