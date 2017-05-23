"Інтер Медіа Груп": Квоти завдадуть шкоди українському ТБ
"Інтер Медіа Груп" вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у вівторок ввечері.
"Ми категорично проти цього закону, який практично забороняє використання в телевізійному ефірі України будь-яких мов, окрім української. І питання не в ставленні до мов - української чи російської. Питання в ставленні до прав людини", - сказано у заяві.
"Цей закон порушує права мільйонів громадян України, для яких російська мова є рідною. А також він порушує права носіїв інших регіональних мов, яких, окрім російської, в Україні 17. Крім того, цей закон вносить розкол у суспільство, нагнітає і без того напружену ситуацію", - додали у прес-службі.
В "Інтер Медіа Груп" вважають, що цей закон не сприяє розвитку українського телебачення, і завдасть серйозної шкоди.
"Неможливо в потрібному обсязі створити якісний контент українською мовою або в такому ж обсязі зробити якісний дубляж - отже, погіршиться якість телевізійного продукту українською мовою", - сказано у заяві.
У повідомленні зазначається, що "обсяг українського телевізійного ринку не дозволить створити якісний різножанровий україномовний продукт в обсягах, яких вимагає цей закон", і це, на думку "Інтер Медіа Груп", призведе до падіння телеперегляду українського телебачення.
"Російська мова - одна зі світових мов. Цією мовою мільйонними накладами видана навчальна і художня література, знято безліч якісних фільмів. Не можна позбавляти українців доступу до такого важливого контенту. Ми вже бачимо, до чого привів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, - скільки в ефірі з'явилося низькопробного продукту", - говориться у заяві.
Як відомо, у вівторок Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.
Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей законопроект.
Українська правда