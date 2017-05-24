Сытник сообщил о задержании информатора земельного олигарха

3031 просмотр
0
Среда, 24 мая 2017, 16:16

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил о задержании работника суда, сливавшего информацию об обысках.

Об этом он сказал во время парламентских слушаний о состоянии антикоррупционной политики в Украине.

"Задержали (24 мая - ред.) работника суда, который за деньги сливал информацию об обысках по санкциям на обыск, которые мы получали в судах... Мы поймали этого работника за руку. Фактически, бралась информация из закрытой части судебных решений и просто лицам заинтересованным (передавалась). Это дело касается одного из крупных олигархов земельных", - сказал он.

"Была задержана эта работница при передаче распечатанных с закрытого реестра судебных решений постановления об обысках на подконтрольных ему предприятий", - добавил Сытник.

По его словам большая часть обысков "сливается".

"Иногда мы приходим (с обыском - ред.), а там нас уже ждут", - сказал Сытник.

Как известно, Сытник заявлял, что без создания Антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.

Украинская правда   

Темы: Сытник олигархи суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сытник: Недопустимо, когда министры берут на поруки 24 мая 2017, 16:05
Сытник: Без спецсуда, дела топ-чиновников будут расследовать годами 22 мая 2017, 13:32
Сытник объяснил, почему закон 6220 убивает НАБУ 17 мая 2017, 16:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сытник: Недопустимо, когда министры берут на поруки
Боевики обстреляли Марьинку
Судьи КС отозвали показания против Януковича – Луценко
КГГА: Экономически обоснованный тариф на метро 6,6 гривны
Все новости
Светлоград, которого нет

Как двое подростков создают скейтпарк в Лисичанске

Мифы

9 распространенных мифов о занятиях спортом