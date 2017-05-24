Ситник повідомив про затримання інформатора земельного олігарха
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив про затримання працівника суду, який зливав інформацію про обшуки.
Про це він сказав під час парламентських слухань про стан антикорупційної політики в Україні.
"Затримали (24 травня – ред.) працівника суду, який за гроші зливав інформацію щодо обшуків по санкціях на обшук, які ми отримували в судах… Ми піймали цього працівника за руку. Фактично, бралася інформація із закритої частини судових рішень і просто особам зацікавленим (передавалася). Ця справа стосується одного із великих олігархів земельних", - сказав він.
"Була затримана ця працівниця під час передачі роздрукованих із закритого реєстру судових рішень ухвали про обшуки на підконтрольних йому підприємств", - додав Ситник.
За його словами велика частина обшуків "зливається".
"Іноді ми приходим (з обшуком – ред.), а там нас уже ждуть", - сказав Ситник.
Як відомо, Ситник заявляв, що без створення Антикорупційного суду справи, пов'язані з великою корупцією топ-чиновників, можуть розглядатися 10 років.
Українська правда