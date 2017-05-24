Сытник сообщил о задержании информатора земельного олигарха

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил о задержании работника суда, сливавшего информацию об обысках.



Об этом он сказал во время парламентских слушаний о состоянии антикоррупционной политики в Украине.



"Задержали (24 мая - ред.) работника суда, который за деньги сливал информацию об обысках по санкциям на обыск, которые мы получали в судах... Мы поймали этого работника за руку. Фактически, бралась информация из закрытой части судебных решений и просто лицам заинтересованным (передавалась). Это дело касается одного из крупных олигархов земельных", - сказал он.



"Была задержана эта работница при передаче распечатанных с закрытого реестра судебных решений постановления об обысках на подконтрольных ему предприятий", - добавил Сытник.



По его словам большая часть обысков "сливается".



"Иногда мы приходим (с обыском - ред.), а там нас уже ждут", - сказал Сытник.



Как известно, Сытник заявлял, что без создания Антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.



Украинская правда