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Сытник сообщил о задержании информатора земельного олигарха

Среда, 24 мая 2017, 16:16

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил о задержании работника суда, сливавшего информацию об обысках.

Об этом он сказал во время парламентских слушаний о состоянии антикоррупционной политики в Украине.

"Задержали (24 мая - ред.) работника суда, который за деньги сливал информацию об обысках по санкциям на обыск, которые мы получали в судах... Мы поймали этого работника за руку. Фактически, бралась информация из закрытой части судебных решений и просто лицам заинтересованным (передавалась). Это дело касается одного из крупных олигархов земельных", - сказал он.

"Была задержана эта работница при передаче распечатанных с закрытого реестра судебных решений постановления об обысках на подконтрольных ему предприятий", - добавил Сытник.

По его словам большая часть обысков "сливается".

"Иногда мы приходим (с обыском - ред.), а там нас уже ждут", - сказал Сытник.

Как известно, Сытник заявлял, что без создания Антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.

Украинская правда   

Темы: Сытниколигархисуд
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