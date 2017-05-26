Бобов уплатил в бюджет 38 миллионов и показал квитанции
Народный депутат от "Видроддження" Геннадий Бобов перечислил в государственный бюджет около 38 миллионов гривен.
Об этом свидетельствуют квитанции, которые он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром перевел в государственный бюджeт все средства согласно требованиям прeдставителей государства. Я выполнил свои обязательства в полном объеме, хотя и нe согласен с ними. Но я действую и буду действовать исключительно в рамках закона. Уверен, что окончательную точку в этом деле поставит суд", - написал он.
Согласно опубликованным квитанциями сумма, которую перечислил Бобов, составляет около 38 млн гривен.
24 мая Бобов написал, что оплатит 28 миллионов гривен в качестве начислений по налоговым обязательствам.
Как известно, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов Геннадия Бобова, Евгения Дейдея (НФ) и Андрея Лозового (РП).
Однако позже представление на привлечение к ответственности Лозового и Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Согласно указанным Луценко данным, Бобова подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации.
Как известно, в среду генпрокурор Луценко заявил, что Бобов признал свою вину и собирается заплатить миллион долларов налогов.
Позже Бобов выступил с опровержением заявлений Луценко.
Украинская правда
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