Правоохранители подвели итоги антикоррупционной спецоперации

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Пятница, 26 мая 2017, 15:34

В Министерстве внутренних дел подвели промежуточные итоги масштабной антикоррупционной спецоперации по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.

Об этом сообщает 26 мая директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в своем Facebook.

По его данным, 11-м подозреваемым суд вынес решение о содержании под стражей с возможностью внести залог от 3 до 150 миллионов гривен (самая большая сумма), 7 подозреваемых освободили из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 миллионов гривен.

4 подозреваемых освобождены под личное обязательство являться к следователю по первому вызову и не сбегать.

В отношении еще одного подозреваемого продолжается судебное разбирательство, следствие просит содержания под стражей или 10 млн. гривен залога. Срок задержания истекает утром в субботу.

"На личные обязательства и залоги без содержания под стражей следствие будет подавать апелляцию. Впереди – масштабное досудебное следствие и обвинительные акты в суде", – резюмирует Шевченко.

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 26 мая заявил, что общая сумма залога подозреваемых в деле о "площадках Клименко" составляет 350 миллионов гривен.

Как известно, 24 мая в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

Украинская правда

Темы: Фискальная служба МВД коррупция
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