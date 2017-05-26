Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикоррупционная операция: 7 арестованных, 350 млн залога

Пятница, 26 мая 2017, 11:27

Из задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации 23 экс-налоговиков семь арестованы, общая сумма залога составляет 350 миллионов гривен.

Об этом сказал глава МВД Арсен Аваков в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 26 мая.

"Сейчас рассмотрены уже почти все меры пресечения к задержанным бывшим должностным лицам Фискальной службы. И у нас сейчас не так и мало – около 350 млн залога, 7 человек сейчас арестованы", – сообщил министр.

"По нескольких людях, которым решением суда присуждено личное обязательство и незначительные залоги, мы принимаем решение вместе с прокуратурой, и будем подавать апелляцию", – добавил он.

Аваков также отметил, что не может комментировать качество нашего суда и напомнил об актуальности скорейшей судебной реформы.

Как известно, 24 мая в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

В то же время суд отпустил под залог бывших руководителей налоговой – экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова и экс-главу Полтавской ГНС Задорожного.

Также суд отпустил из-под стражи под личное обязательство задержанного по подозрению в коррупции экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.

Бывшего главу Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергея Шинкаренко суд приговорил к 2 месяцам ареста с альтернативой возможности внесения залога в сумме 100 миллионов гривен.

25 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хочет обсудить с генпрокурором Юрием Луценко варианты реагирования на освобождение судом задержанных в среду, 24 мая, бывших налоговиков.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Фискальная службакоррупциясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Фискальная служба
Большинство украинцев доверяют предпринимателям и против чрезмерного контроля фискалов – опрос
Насирову и его советнику объявили подозрение: получили 722 млн грн неправомерной выгоды
Налоговая милиция ликвидирована, Фискальная служба – в процессе
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: