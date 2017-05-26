Антикоррупционная операция: 7 арестованных, 350 млн залога

Из задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации 23 экс-налоговиков семь арестованы, общая сумма залога составляет 350 миллионов гривен.



Об этом сказал глава МВД Арсен Аваков в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 26 мая.



"Сейчас рассмотрены уже почти все меры пресечения к задержанным бывшим должностным лицам Фискальной службы. И у нас сейчас не так и мало – около 350 млн залога, 7 человек сейчас арестованы", – сообщил министр.



"По нескольких людях, которым решением суда присуждено личное обязательство и незначительные залоги, мы принимаем решение вместе с прокуратурой, и будем подавать апелляцию", – добавил он.



Аваков также отметил, что не может комментировать качество нашего суда и напомнил об актуальности скорейшей судебной реформы.

Как известно, 24 мая в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

В то же время суд отпустил под залог бывших руководителей налоговой – экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова и экс-главу Полтавской ГНС Задорожного.

Также суд отпустил из-под стражи под личное обязательство задержанного по подозрению в коррупции экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.

Бывшего главу Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергея Шинкаренко суд приговорил к 2 месяцам ареста с альтернативой возможности внесения залога в сумме 100 миллионов гривен.



25 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хочет обсудить с генпрокурором Юрием Луценко варианты реагирования на освобождение судом задержанных в среду, 24 мая, бывших налоговиков.

Валентина Романенко, УП