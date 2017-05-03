САП хочет арестовать все имущество Мартыненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет обращаться в суд с ходатайством об аресте всего имущества экс-нардепа Николая Мартыненко.

Об этом в среду заявил прокурор САП Роман Симкив, отвечая на вопросы журналистов.

"Статья предусматривает конфискацию, поэтому наша обязанность наложить арест на все имущество, которое будет найдено", - сказал он.

На уточнение, когда САП обратится в суд с соответствующим ходатайством, прокурор ответил: "Тайна следствия".

В среду суд должен также рассматривать апелляцию по Сергею Переломе в деле Мартыненко, но, по информации УП, материалы по его делу в суд также не поступили.

Ранее суд перенес рассмотрение апелляции на решение Соломенского райсуда о мере пресечения в отношении Мартыненко на 12 мая, поскольку материалы дела до сих пор не поступили в суд.

Как известно, 20 апреля Мартыненко задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, так как "ВостГОКу" причинены 17,28 млн долларов убытков. Также задержали Сергея Перелому.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта", хотя САП просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен. Перелому также отпустили на поруки.

НАБУ утверждает, что Мартыненко может давить на судей.

Роман Кравец, УП