Полиция рассмотрит все версии убийства чиновника "Укрспирта" – Геращенко

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Вторник, 30 мая 2017, 12:55

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что на Осокорках в Киеве был застрелен помощник директора государственного концерна "Укрспирт" Виктор Панков.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Сегодня утром в Киеве на Позняках выстрелом в спину был застрелен помощник директора государственного концерна "Укрспирт" Виктор Панков", – отметил Геращенко.

"Полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личных отношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств", – сообщил он.

"Думаю, что одной из главных версий, подлежащих проверке, должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне "Укрспирт", – добавил член коллегии МВД.

Как известно, утром 30 мая в Киеве из машины расстреляли мужчину, который оказался советником главы "Укрспирта".

Оксана Коваленко, УП

Темы: убийство Киев Геращенко Антон
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