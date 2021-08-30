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Геращенко продолжает работать в МВД с Монастырским

Понедельник, 30 августа 2021, 15:06
mvs.gov.ua

Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко продолжает работать как советник министра внутренних дел после отставки Арсена Авакова, на прошлой неделе он участвовал в межведомственном совещании.

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Детали: Совещание Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы и Госгеокадастровой службы касалось передачи приграничных земель в постоянное пользование Государственной пограничной службе Украины.

В нем участвовали первый заместитель главы Государственной пограничной службы Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, первый заместитель главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко.

В режиме онлайн к обсуждению присоединились чиновники органов охраны государственной границы ГПСУ и представители региональных подразделений Госгеокадастра.

 
Межведомственное совещание
dpsu.gov.ua

Администрация Государственной пограничной службы в последние годы неоднократно поднимала вопрос необходимости обустройства государственной границы с учетом имеющихся угроз. А обустройство инженерных сооружений невозможно без отвода земель для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и т. п..

Недавно этот вопрос рассматривал Совет национальной безопасности и обороны Украины, его решение ввел в действие президент. В его указе определены сроки инвентаризации земель вдоль государственной границы, передачи их в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины и обустройства госграницы.

Для решения вопроса в практической плоскости Госпогранслужба совместно с МВД и Госгеокадастровой службой на прошлой неделе провела межведомственное совещание. На нем обсуждали наработки дорожной карты выполнения указа Владимира Зеленского.

Участники совещания договорились о проведении полной инвентаризация земель, дальнейшем обеспечении надлежащего оформления, а также реализации первоочередных задач по инженерному обустройству границы.

От УП: В МВД после замены министра внутренних дел Арсена Авакова на Дениса Монастырского произошли некоторые кадровые изменения. Геращенко же продолжает работать, хотя уже не как заместитель министра, как было в 2019-2021 годах, а как советник главы МВД.

Алена Рощенко, УП
Темы: Геращенко АнтонМВДПограничная службаземля
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