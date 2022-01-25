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Скандальная блогерша стала участницей ДТП: опубликовала видео, как они сбивают человека

Вторник, 25 января 2022, 20:13

Водитель автомобиля, в котором скандальная блоггерка "Тишина" снимала видео их поездки, сбил человека в результате нарушения скоростного режима. Благодаря видео блогерши, полицейские смогли разыскать потерпевшего и установить личность водителя.

Источник: facebook-страница советника министра внутренних дел Антона Геращенко,  telegram-канал "Киев Оперативный

Прямая речь Геращенко: "На днях в социальных сетях было распространено видео, как какая-то блогерша вместе со своим парнем брутально нарушали правила дорожного движения и сбивают человека, который передвигался на моноколесе.

Сама блогерша заявляла, что они помогли потерпевшему, компенсировали материальный и моральный ущерб, и вопрос, по ее мнению, "закрыт".

Как часто бывает – она соврала. Никакой помощи потерпевшему – не было. Андрей, – так зовут потерпевшего, – просто повезло, что он остался жив.

Водитель будет отвечать и за совершение ДТП и за оставление места ДТП!

Спасибо его подруге – за то, что она задокументировала и изложила в социальных сетях факты его правонарушения".

Детали: Геращенко добавил, что полицейские не смогут установить юридически, был ли водитель под влиянием алкоголя или наркотиков в момент совершения ДТП.

Также советник министра объяснил, что контакты потерпевшего Андрея полиции предоставил активист Константин Андриюк.

Андрей помог полиции в выяснении обстоятельств ДТП и его виновников.

Справка: У блогерши есть частный профиль в Инстаграме под ником @tishinafiness. Ее настоящее имя – Мария Семенова.

Что было раньше: В апреле 2020 года блогерша с еще четырьмя коллегами арендовала жилье в центре столицы и устроила погром, уничтожив имущество и ремонт квартиры.

Украинская правда
Темы: ДТПскандалкурьезГеращенко АнтонМВД


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