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Трое раненых срочником в Днепре нацгвардейцев – в тяжелом состоянии

Четверг, 27 января 2022, 11:37
Оружие с места задержания солдата, фото Нацполиции

Трое из пяти раненых солдатом-срочником военнослужащих Национальной гвардии находятся в тяжелом состоянии после инцидента на территории завода "Южмаш" в Днепре.

Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook 

Детали: По данным Геращенко, четверо раненых находятся в больнице Мечникова и еще один – в 16-й городской больнице.

В больнице Мечникова борются за жизнь 22 летней девушки-военнослужащей Нацгвардии, которая получила три пули в упор: она ранена в колено, в плечо и в живот (последнее ранение – самое тяжелое). Девушка потеряла более 3 литров крови.

Ещё один ее сослуживец получил ранение в брюшную полость и тоже находится в тяжелом состоянии.

Жизнь двух других раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей – вне опасности.

В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь в бедро и в плечо.

Геращенко призвал неравнодушных днепровцев сдать кровь для раненых нацгвардейцев. 

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения.
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские.
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.

Алена Рощенко, УП
Темы: НацгвардияДнепрГеращенко Антон


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