Трое раненых срочником в Днепре нацгвардейцев – в тяжелом состоянии
Трое из пяти раненых солдатом-срочником военнослужащих Национальной гвардии находятся в тяжелом состоянии после инцидента на территории завода "Южмаш" в Днепре.
Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook
Детали: По данным Геращенко, четверо раненых находятся в больнице Мечникова и еще один – в 16-й городской больнице.
В больнице Мечникова борются за жизнь 22 летней девушки-военнослужащей Нацгвардии, которая получила три пули в упор: она ранена в колено, в плечо и в живот (последнее ранение – самое тяжелое). Девушка потеряла более 3 литров крови.
Ещё один ее сослуживец получил ранение в брюшную полость и тоже находится в тяжелом состоянии.
Жизнь двух других раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей – вне опасности.
В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь в бедро и в плечо.
Геращенко призвал неравнодушных днепровцев сдать кровь для раненых нацгвардейцев.
Предыстория:
- В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения.
- В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские.
- Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.