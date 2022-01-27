Трое раненых срочником в Днепре нацгвардейцев – в тяжелом состоянии

Трое из пяти раненых солдатом-срочником военнослужащих Национальной гвардии находятся в тяжелом состоянии после инцидента на территории завода "Южмаш" в Днепре.

Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Детали: По данным Геращенко, четверо раненых находятся в больнице Мечникова и еще один – в 16-й городской больнице.

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В больнице Мечникова борются за жизнь 22 летней девушки-военнослужащей Нацгвардии, которая получила три пули в упор: она ранена в колено, в плечо и в живот (последнее ранение – самое тяжелое). Девушка потеряла более 3 литров крови.

Ещё один ее сослуживец получил ранение в брюшную полость и тоже находится в тяжелом состоянии.

Жизнь двух других раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей – вне опасности.

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В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь в бедро и в плечо.

Геращенко призвал неравнодушных днепровцев сдать кровь для раненых нацгвардейцев.

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