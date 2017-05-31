Полиция открыла дело по факту избиения охранника Яроша

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Среда, 31 мая 2017, 02:44

Полиция Каменского открыла уголовное производство по факту избиения охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого во время инцидента с таксистами.

Об этом сообщили в Каменском отделе полиции, передает Радио Свобода.

По данным полиции, производство открыли, согласно постановлению суда, по признакам уголовного преступления по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее Навроцкого, который фигурировал в вооруженном конфликте, перевели в реанимацию больницы в городе Днепр. У него диагностировали тяжелые травмы, а в частности открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, внутримозговую травматическую гематому левой лобной доли, перелом лобной кости, ушибы, перелом 4 и 5 пальцев правой руки, перелом ребер.

Как известно, 14 мая 207 года в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) произошла стрельба в такси – якобы из-за нежелания водителя ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". Тогда ранения получили два человека.

В применении оружия подозревали члена партии "ДіЯ" и личного охранника Дмитрия Яроша, называя имя Романа Малисевича. Но в ОО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, что охранник Яроша Роман не стрелял в таксиста, но не сдержался его побратим Михаил, который 4 года "не получал реабилитации" от участия в боях на востоке.

Позже Ярош высказался по поводу того, что его побратим Михаил применил оружие в такси.

24 мая Апелляционный суд Днепропетровской области оставил в силе меру пресечения Навроцкому в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.

Адвокат охранника Сергей Погосян настаивает на том, что его подзащитный Михаил Навроцкий в ходе инцидента был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону.

Темы: Ярош Днепропетровская область
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