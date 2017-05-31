Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция открыла дело по факту избиения охранника Яроша

Среда, 31 мая 2017, 02:44

Полиция Каменского открыла уголовное производство по факту избиения охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого во время инцидента с таксистами.

Об этом сообщили в Каменском отделе полиции, передает Радио Свобода.

По данным полиции, производство открыли, согласно постановлению суда, по признакам уголовного преступления по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее Навроцкого, который фигурировал в вооруженном конфликте, перевели в реанимацию больницы в городе Днепр. У него диагностировали тяжелые травмы, а в частности открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, внутримозговую травматическую гематому левой лобной доли, перелом лобной кости, ушибы, перелом 4 и 5 пальцев правой руки, перелом ребер.

Как известно, 14 мая 207 года в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) произошла стрельба в такси – якобы из-за нежелания водителя ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". Тогда ранения получили два человека.

В применении оружия подозревали члена партии "ДіЯ" и личного охранника Дмитрия Яроша, называя имя Романа Малисевича. Но в ОО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, что охранник Яроша Роман не стрелял в таксиста, но не сдержался его побратим Михаил, который 4 года "не получал реабилитации" от участия в боях на востоке.

Позже Ярош высказался по поводу того, что его побратим Михаил применил оружие в такси.

24 мая Апелляционный суд Днепропетровской области оставил в силе меру пресечения Навроцкому в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.

Адвокат охранника Сергей Погосян настаивает на том, что его подзащитный Михаил Навроцкий в ходе инцидента был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯрошДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Ярош
Через 6 лет после задержания ФСБ заявила, что разоблачила украинского "топ-шпиона" с "визиткой Яроша"
Генштаб не сознается о роли Яроша. Тот проинспектировал свою добровольческую армию
Ярош призвал собратьев быть наготове
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
Все новости...
Реклама: