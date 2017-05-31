Стець подал в отставку

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Среда, 31 мая 2017, 17:28
Юрий Стець
rbc.ua

Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал заявление об отставке с должности по состоянию здоровья.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Указывается, что 31 мая Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", - заявил госсекретарь МИП Украины Артем Биденко, добавив, что сейчас Юрий Стець находится на больничном.

Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

По данным УП, перед заявлением Стець сообщил о своем решении президента Петра Порошенко и премьера Гройсмана.

Источники настаивают, что Стець был против этого решения. После запрета российских соцсетей, МИП обнародовало заявление, что не было инициатором запрета, однако поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны.

Источники настаивают, что Стець был против этого решения.

Как известно, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал ее в Верховную Раду.

Украинская правда

Темы: Стець Кабинет министров
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Комментарии — 6
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IP: 35.187.14.---Антиимперия31.05.2017 18:40
Вопрос видимо, в другом. Это министерство не налоговое и не таможенное! Что там возьмешь, копейки .
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IP: 212.8.63.---vicor31.05.2017 18:26
О "таксисти експерти" набігли. Все знають що не робив і як треба було, бидлота
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IP: 91.124.249.---bila31.05.2017 18:21
щурі першими покидають тонучий корабель.це добрий знак що режиму бариг скоро пі....дець
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IP: 35.187.14.---kerubino31.05.2017 18:17
І кому тільки в голову взбрело призначити його на цю посаду ,в час коли інформація грає дуже велику роль ,та ще й війна іде .
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IP: 94.244.38.---ice 731.05.2017 17:38
Нічтожество, яке зїло кошти платників податків і оком не моргнуло. Імпгтенто тоталь.
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