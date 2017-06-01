Петренко о визах для россиян: Юридические механизмы готовы

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Четверг, 1 июня 2017, 15:22

Министр юстиции Павел Петренко поддерживает идею введения визового режима между Украиной и Российской Федерацией и заявляет, что юридических помех этому нет.

"Юридические механизмы готовы абсолютно", – сказал он журналистам на вопрос о возможности введения виз для россиян.

"Это – технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова. И я думаю, что мы поможем – команда Министерства юстиции нашим коллегам из МИД, которое будет фронтировать этот процесс, – быстро наработать решение правительства на выполнение политических решений и этот процесс запустить", – заявил Петренко.

Он солидарен с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым о целесообразности введения визового режима с РФ:

"Я думаю, этот вопрос актуален. Как сказал секретарь СНБО, он уже даже перезрел".

"Речь идет только о тех украинцах, которые имеют родственников на территории Российской Федерации, – чтобы не создать для них много некомфортных вещей или шанс для преследования со стороны спецслужб Российской Федерации", – сказал Петренко.

"Но с точки зрения безопасности Украины, национальной безопасности, с точки зрения ограничения движения по территории Украины агентов, которые массово сюда заезжают под разными предлогами, это было бы правильное решение", – заявил глава Минюста.

1 июня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак высказался за допуск в Украину только тех россиян, которые имеют биометрические загранпаспорта:

"Если у нас есть возможность с 11 июня посещать Европу с биометрическими паспортами, почему не сделать так, чтобы граждане Российской Федерации могли въезжать сюда только с аналогичными документами?".

Алена Рощенко, УП, по трансляции "112 Украина"

Темы: визы Росcия Минюст Петренко
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