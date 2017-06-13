Экс-начальник "Беркута" Кусюк руководил ОМОНом на митинге в Москве
Бывший командир "Беркута" Сергей Кусюк руководил омоновцами на митинге в Москве 12 июня.
Фотографию с ним опубликовало российское издание "Дождь".
Как известно, после революции Достоинства заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что заместитель руководителя расформированного спецподразделения "Беркут", полковник Сергей Кусюк, бежал в Крым вместе с представителями донецкого "Беркута".
Летом 2015 Генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск.
Позже в украинской прокуратуре заявили, что 30 ноября Кусюк непосредственно руководил разгоном Майдана.
12 июня в России прошли антикоррупционные акции. Во время них, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 700 человек. В МВД рассказали о 150 задержанных.
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