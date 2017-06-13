Экс-начальник "Беркута" Кусюк руководил ОМОНом на митинге в Москве

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Вторник, 13 июня 2017, 12:27

Бывший командир "Беркута" Сергей Кусюк руководил омоновцами на митинге в Москве 12 июня.

Фотографию с ним опубликовало российское издание "Дождь".

Как известно, после революции Достоинства заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что заместитель руководителя расформированного спецподразделения "Беркут", полковник Сергей Кусюк, бежал в Крым вместе с представителями донецкого "Беркута".

 
ФОТО: МАРИЯ Карпухина, ДОЖДЬ
 
Кусюк во время акций протеста в Киеве в 2014 году
 

Летом 2015 Генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск.

Позже в украинской прокуратуре заявили, что 30 ноября Кусюк непосредственно руководил разгоном Майдана.

12 июня в России прошли антикоррупционные акции. Во время них, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 700 человек. В МВД рассказали о 150 задержанных.

Темы: Росcия Беркут
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Комментарии — 2
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IP: 95.215.158.---olexa13.06.2017 13:24
Але й придурок!.. Опоганив мамомочульський рід Косюків довічно...
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IP: 35.187.34.---Shablo13.06.2017 12:55
Кусюку лайна в РФ знайшлася робота, яка відповідає його чорній душі. Гидота.
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