Экс-начальник "Беркута" Кусюк руководил ОМОНом на митинге в Москве

Бывший командир "Беркута" Сергей Кусюк руководил омоновцами на митинге в Москве 12 июня.



Фотографию с ним опубликовало российское издание "Дождь".



Как известно, после революции Достоинства заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что заместитель руководителя расформированного спецподразделения "Беркут", полковник Сергей Кусюк, бежал в Крым вместе с представителями донецкого "Беркута".



ФОТО: МАРИЯ Карпухина , ДОЖДЬ

Кусюк во время акций протеста в Киеве в 2014 году

Летом 2015 Генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск.



Позже в украинской прокуратуре заявили, что 30 ноября Кусюк непосредственно руководил разгоном Майдана.



12 июня в России прошли антикоррупционные акции. Во время них, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 700 человек. В МВД рассказали о 150 задержанных.