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Экс-начальник "Беркута" Кусюк руководил ОМОНом на митинге в Москве

Вторник, 13 июня 2017, 12:27

Бывший командир "Беркута" Сергей Кусюк руководил омоновцами на митинге в Москве 12 июня.

Фотографию с ним опубликовало российское издание "Дождь".

Как известно, после революции Достоинства заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что заместитель руководителя расформированного спецподразделения "Беркут", полковник Сергей Кусюк, бежал в Крым вместе с представителями донецкого "Беркута".

 
ФОТО: МАРИЯ Карпухина, ДОЖДЬ
 
Кусюк во время акций протеста в Киеве в 2014 году
 

Летом 2015 Генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск.

Позже в украинской прокуратуре заявили, что 30 ноября Кусюк непосредственно руководил разгоном Майдана.

12 июня в России прошли антикоррупционные акции. Во время них, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 700 человек. В МВД рассказали о 150 задержанных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияБеркут
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