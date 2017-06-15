Путин назвал Медведчука "украинским националистом"
Президент РФ Владимир Путин считает, что Виктор Медведчук является украинским националистом, хоть ему самому это определение и не нравится.
Об этом он заявил в четверг во время прямой линии с президентом России.
"У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Хоть ему и не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины", - заявил российский лидер.
Он сказал, что дружит с Медведчуком и прекрасно знает историю его семьи.
"Ни для кого не секрет, что отец Медведчука был активным деятелем Организации украинских националистов, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился", - сообщил Путин.
Президент России утверждает, что его кум Медведчук является горячим сторонником независимой и при этом федеративной Украины.
"Но он выступает при этом за очень добрые отношения с Россией, за экономическую интеграцию, за сохранение общей инфраструктуры, энергетики, финансовой системы", - отметил Путин.
Как известно, Виктор Медведчук сейчас от имени Украины принимает участие в минских переговорах по Донбассу.
Когда-то он возглавлял Администрацию президента Леонида Кучмы и стал кумом Путина, который окрестил его дочь Дарью.
На днях жена Медведчука Оксана Марченко и украинский боксер Владимир Кличко стали крестными родителями дочери нардепа из "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича.
Евгений Кизилов, УП
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