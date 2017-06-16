Холодницкий подал свою кандидатуру на пост вице-президента ФФУ

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Пятница, 16 июня 2017, 12:52

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий подал свою кандидатуру на пост вице-президента Федерации футбола Украины.

Это он подтвердил "Украинской правде" 16 июня.

Он пояснил, что это его персональное решение.

"ФФУ – это общественная организация. И деятельность в ФФУ – это сугубо общественная деятельность, не запрещенная законом", – сказал Холодницкий,

Он отметил, что в случае победы будет заниматься этой деятельностью лишь в нерабочее время и бесплатно.

"Продолжение следует... Fair play!", – резюмировал антикоррупционный прокурор.

Украинская правда

Темы: Холодницкий футбол
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