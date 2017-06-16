Холодницкий подал свою кандидатуру на пост вице-президента ФФУ
Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий подал свою кандидатуру на пост вице-президента Федерации футбола Украины.
Это он подтвердил "Украинской правде" 16 июня.
Он пояснил, что это его персональное решение.
"ФФУ – это общественная организация. И деятельность в ФФУ – это сугубо общественная деятельность, не запрещенная законом", – сказал Холодницкий,
Он отметил, что в случае победы будет заниматься этой деятельностью лишь в нерабочее время и бесплатно.
"Продолжение следует... Fair play!", – резюмировал антикоррупционный прокурор.
Украинская правда
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