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Холодницький претендує на пост віце-президента ФФУ

П'ятниця, 16 червня 2017, 12:52

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький подав свою кандидатуру на посаду віце-президента Федерації футболу України.

Це він підтвердив "Українській правді" 16 червня.

Він пояснив, що це його персональне рішення.

"ФФУ – це громадська організація. І діяльність в ФФУ це суто громадська діяльність, яка не заборонена законом", – сказав Холодницький,

Він наголосив, що у випадку перемоги буде займатись цією діяльністю лише в позаробочий час і безоплатно.

"Далі буде... Fair play!", – резюмував антикорупційний прокурор.

Як відомо, двадцятий конгрес ФФУ, на якому буде розглядатися питання обрання нового керівництва федерації, стартує 16 червня.

Українська правда

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Теми: Холодницькийфутбол
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