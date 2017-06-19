Стець хочет, чтобы министром стала его заместитель

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Понедельник, 19 июня 2017, 14:32

Министр информационной политики Юрий Стець, который подал в отставку, считает, что вместо него эту должность должна занять его первая заместитель Эмине Джапарова.

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.

"Я это уже проговаривал с президентом и премьер-министром. Очевидно, что это будет решать коалиция, но я считаю, что следующим министром информационной политики должна быть Эмине Джапарова", - отметил Стець.

Министр подчеркнул, что уходит с поста исключительно по состоянию здоровья.

"Причина моей отставки заключается только в состоянии здоровья, не ищите никаких подводных камней. У меня прекрасные отношения с президентом, премьером и правительством", - отметил он. "Я надеюсь, что парламент в течение этой или следующей пленарной недели проголосует мою отставку", - добавил Стець.

 
Юрий Стець предлагает вместо себя Эмине Джапарову
фото пресс-службы КМУ
 
Эмине Джапарова
фото пресс-службы КМУ

Как стало известно 31 мая, министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке с должности по состоянию здоровья.

На время пребывания в больнице министр возложил функции исполняющего обязанности главы ведомства на своего первого заместителя Эмине Джапарову.

В понедельник, 19 июня, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на данный момент отсутствует решение профильного комитета относительно заявления об отставке Стеця.

Согласно данным на сайте Мининформполитики, в 2011 - 2014 годах Джапарова была автором и ведущей ряда программ на крымском телеканале "АТР". С февраля 2014 - журналист на "Радио Свобода". С октября 2015 по апрель 2016 была советником министра по вопросам информационной политики относительно Крыма.

Роман Кравец, УП

Темы: Стець отставка Минстець
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