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Гуманитарный министр хочет отучить украинцев от фейков

Понедельник, 25 ноября 2019, 10:37

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский утверждает, что властная концепция регулирования медиарынка направлена ​​не в конкретных людей или институты, а на контент, и призвана уменьшить потребление дезинформации украинцами.

Источник: министр в интервью "Украинской правде"

Детали: Бородянский напоминает, что 5 лет Украина находится в состоянии сложной гибридной войны. Одним из серьезных вызовов, которые стоят перед страной, является потребление людьми большого количества фейков.

Прямая речь: "Просто для нашей страны это угроза национальным интересам и даже существованию страны. И я считаю, что мы ответственно должны к этому подойти и установить правила развития и защиты своего информационного пространства...

Инициативы направлены на контент, который потребляется внутри страны. На контент - неважно, он внешний, внутренний. В этом отличие – то есть мы не направляем свои усилия в принципе на каких-то конкретных людей или институты, мы направляем свои усилия на контент...

Я считаю, что информационные атаки продолжаются, угрозы сохраняются, и наша обязанность сделать так, чтобы украинцы уменьшили потребление дезинформации".

Почему это важно: За полгода президентства Владимир Зеленский и его окружение неоднократно провоцировали конфликты с медийщиками. Журналисты предостерегают власть от попыток наступления на свободу слова.

Подробнее о целях нового гуманитарного министра читайте "Владимир Бородянский: Мы додискутировались до того, что нам необходимо защищать правду"

Знать больше: "Зеленский vs журналисты. Почему не все инициативы президента полезны"

Валентина Романенко, УП

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Темы: МинстецьСМИ
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