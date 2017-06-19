Стець хочет, чтобы министром стала его заместитель
Министр информационной политики Юрий Стець, который подал в отставку, считает, что вместо него эту должность должна занять его первая заместитель Эмине Джапарова.
Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.
"Я это уже проговаривал с президентом и премьер-министром. Очевидно, что это будет решать коалиция, но я считаю, что следующим министром информационной политики должна быть Эмине Джапарова", - отметил Стець.
Министр подчеркнул, что уходит с поста исключительно по состоянию здоровья.
"Причина моей отставки заключается только в состоянии здоровья, не ищите никаких подводных камней. У меня прекрасные отношения с президентом, премьером и правительством", - отметил он. "Я надеюсь, что парламент в течение этой или следующей пленарной недели проголосует мою отставку", - добавил Стець.
Как стало известно 31 мая, министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке с должности по состоянию здоровья.
На время пребывания в больнице министр возложил функции исполняющего обязанности главы ведомства на своего первого заместителя Эмине Джапарову.
В понедельник, 19 июня, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на данный момент отсутствует решение профильного комитета относительно заявления об отставке Стеця.
Согласно данным на сайте Мининформполитики, в 2011 - 2014 годах Джапарова была автором и ведущей ряда программ на крымском телеканале "АТР". С февраля 2014 - журналист на "Радио Свобода". С октября 2015 по апрель 2016 была советником министра по вопросам информационной политики относительно Крыма.
Роман Кравец, УП