Садовый озвучил, чего ждет от Порошенко и Гройсмана

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Понедельник, 19 июня 2017, 17:00

Городской глава Львова Андрей Садовый требует от центральной власти разблокировать львовские мусорные полигоны и выделить участок под новый полигон.

Он написал в Facebook, что президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман игнорируют просьбы местных властей помочь Львову с утилизацией мусора.

"Я напоминаю господину президенту и господину премьер-министру, что у них в ящиках лежат уже 5(!) обращений городской комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой о помощи городу (или как минимум прекратить блокаду), которые откровенно игнорируются", – заявил Садовый.

По его словам, "официальных обращений в органы местного самоуправления Украины, в областные государственные администрации и последующих отказов (чаще всего по инициативе местных фракций БПП) – сотни, в том числе и от верного соратника Владимира Гройсмана мэра Винницы Моргунова".



"Некоторые откровенно в глаза говорит, что есть прямой запрет "сверху" даже на малейшее объем помочь. В этом – вся "сила" и "децентрализованность" местного самоуправления Украины", – отметил львовский руководитель.

"О 14 предложенных участках под полигон в пределах области я даже не знаю как комментировать. Допускаю, что господина премьер-министра подставляют с информацией местные государственные чиновники. Потому что это – откровенная ложь!", – заявил Садовый.

"Это если предложением не считать письма типа: "Там у села такого-то есть какое-то поле, вроде ничейное. Может, вы там себе свалку сделаете?". Никакого другого результата, кроме возмущения сельских общин, это дать не может", – уточнил он.

По словам Садового, реальным шагом государственной власти в этой ситуации "для недопущения экологического бедствия" может быть:

1) разблокирования действующих полигонов;

2) предоставление участка для нового резервного полигона для Львова и 4-х районов области, который будет отвечать ДБН В.2.4-2-2005 "Полигоны твердых бытовых отходов".

Глава Львова отметил: "Никакие рейтинги не стоят жизни и здоровья людей!".

Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.

19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора. Он отмечает, что самый больший полигон Львовской области суд закрыл по представлению прокуратуры.

Березюк протестует на воде под Администрацией президента и ждет решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.

19 июня президент отбыл в Соединенные Штаты Америки.

Алена Рощенко, УП

Темы: Садовый Львов Порошенко Гройсман местная власть
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IP: 35.187.168.---ІванкоI19.06.2017 17:40
Громадяни Львова можуть спокійно не проголосувати за Садового й Самопоміч, але в той же час жоден з них не віддасть голоси за "крутих" господарників з БПП через сміттєву атаку на Львів центральної влади.
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