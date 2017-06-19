Садовый озвучил, чего ждет от Порошенко и Гройсмана

Городской глава Львова Андрей Садовый требует от центральной власти разблокировать львовские мусорные полигоны и выделить участок под новый полигон.



Он написал в Facebook, что президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман игнорируют просьбы местных властей помочь Львову с утилизацией мусора.



"Я напоминаю господину президенту и господину премьер-министру, что у них в ящиках лежат уже 5(!) обращений городской комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой о помощи городу (или как минимум прекратить блокаду), которые откровенно игнорируются", – заявил Садовый.

По его словам, "официальных обращений в органы местного самоуправления Украины, в областные государственные администрации и последующих отказов (чаще всего по инициативе местных фракций БПП) – сотни, в том числе и от верного соратника Владимира Гройсмана мэра Винницы Моргунова".





"Некоторые откровенно в глаза говорит, что есть прямой запрет "сверху" даже на малейшее объем помочь. В этом – вся "сила" и "децентрализованность" местного самоуправления Украины", – отметил львовский руководитель.



"О 14 предложенных участках под полигон в пределах области я даже не знаю как комментировать. Допускаю, что господина премьер-министра подставляют с информацией местные государственные чиновники. Потому что это – откровенная ложь!", – заявил Садовый.



"Это если предложением не считать письма типа: "Там у села такого-то есть какое-то поле, вроде ничейное. Может, вы там себе свалку сделаете?". Никакого другого результата, кроме возмущения сельских общин, это дать не может", – уточнил он.



По словам Садового, реальным шагом государственной власти в этой ситуации "для недопущения экологического бедствия" может быть:



1) разблокирования действующих полигонов;



2) предоставление участка для нового резервного полигона для Львова и 4-х районов области, который будет отвечать ДБН В.2.4-2-2005 "Полигоны твердых бытовых отходов".



Глава Львова отметил: "Никакие рейтинги не стоят жизни и здоровья людей!".

Чуть ранее Садовый сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова в очередной раз попросила президента и премьер-министра ввести в городе режим чрезвычайной экологической ситуации, так как предыдущие обращения проигнорированы.



"Вершина цинизма – это облава полиции и изъятия документов и всех предыдущих протоколов комиссии ЧС. Между тем в городе 8500 тонн невывезенных ТБО (это 850 грузовиков), которые некуда вывозить. Ситуация критическая", – заявил городской глава.



"В субботу полиция снова задержала и пытается вернуть во Львов грузовика со всеми (!) Легальными документами на вывоз ТБО из города", – добавил Садовый.





Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.



19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора. Он отмечает, что самый больший полигон Львовской области суд закрыл по представлению прокуратуры.



Березюк голодает на воде под Администрацией президента и ждет решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.



19 июня президент отбыл в Соединенные Штаты Америки.



Алена Рощенко, УП