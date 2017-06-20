В Раде призвали Садового идти в отставку

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Вторник, 20 июня 2017, 10:19

Парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" обратилась к мэру Львова Андрею Садовому с призывом немедленно решить проблему с мусором в городе или добровольно оставить пост городского председателя.

Об этом нардеп от БПП Оксана Юринец заявила во вторник с трибуны Верховной Рады, где также собрались другие представители фракции.

"Андрей Иванович, немедленно решайте проблему с мусором или добровольно идите в отставку. Да, идите в отставку, потому что вы не можете это сделать", - подчеркнула она.

Дополняется...

Темы: Садовый Львов скандал Верховная Рада БПП
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IP: 35.187.168.---ІванкоI20.06.2017 10:22
Громадяни Львова можуть спокійно не проголосувати за Садового й Самопоміч, але в той же час жоден з них не віддасть голоси за "крутих" господарників з БПП через фактичну сміттєву атаку на Львів центральної влади внаслідок її бездіяльності.

Теперішня центральна влада, зокрема "Блок Петра Порошенка", ну дууже нагадує своєю цинічністю і брехливістю попередню владу регіоналів і кінець її буде такий же...
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