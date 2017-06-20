В Раде призвали Садового идти в отставку
Парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" обратилась к мэру Львова Андрею Садовому с призывом немедленно решить проблему с мусором в городе или добровольно оставить пост городского председателя.
Об этом нардеп от БПП Оксана Юринец заявила во вторник с трибуны Верховной Рады, где также собрались другие представители фракции.
"Андрей Иванович, немедленно решайте проблему с мусором или добровольно идите в отставку. Да, идите в отставку, потому что вы не можете это сделать", - подчеркнула она.
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