Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде призвали Садового идти в отставку

Вторник, 20 июня 2017, 10:19

Парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" обратилась к мэру Львова Андрею Садовому с призывом немедленно решить проблему с мусором в городе или добровольно оставить пост городского председателя.

Об этом нардеп от БПП Оксана Юринец заявила во вторник с трибуны Верховной Рады, где также собрались другие представители фракции.

"Андрей Иванович, немедленно решайте проблему с мусором или добровольно идите в отставку. Да, идите в отставку, потому что вы не можете это сделать", - подчеркнула она.

Юринец напомнила мэру Львова, что уборка отходов была одним из его главных предвыборных обещаний, но вместо того, чтобы построить мусороперерабатывающий завод, город теперь тратит огромные средства на вывоз ТБО в другие регионы Украины.

"За год со дня трагедии в Грибовичах Львовский горсовет потратил 350 миллионов на транспортировку отходов куда только можно по всей Украине, при том что правительство выделило 14 площадок (для строительства комплекса по переработке твердых отходов - ред.), однако львовская власть почему-то выбрала ими не воспользоваться ", - отметила она.

Также депутат вспомнила в своей речи о председателе фракции "Самопомич" Олеге Березюке, который объявил голодовку с требованием к правительству не делать виновным в сложной ситуации Садового, а решить "мусорную проблему" Львова силами центральной власти.

"А Олега Романовича я хочу попросить прекратить акции в Киеве и ехать в Николаев, туда, где его фракция не поддерживает вывоз мусора в Николаев", - сказала она.

Другой депутат от БПП Ирина Луценко предложила Садовому прийти на заседание профильного комитета с отчетом.

"Пусть отчитается, какие расходы он сделал для общества, с привлечением телевидения. Пусть покажет, к кому обращался, сколько раз приезжала комиссия из Кабинета министров, сколько раз вывозился мусор по полигонам, какие общины, где находятся представители "Самопомочи", не проголосовали за то, чтобы мусор из Львова находилось в других городах ", - заявила она.

Как известно, 14 июня премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.

Садовый назвал такое заявление хамством и заявил, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе, а также обратился к премьеру с призывом не бороться за рейтинги, а помочь городу решить проблему с мусором.

12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Читайте также: "Львов SOS: итоги мусорного года" и "Замкнутый круг львовского мусора"

Украинская правда

Темы: СадовыйЛьвовскандалВерховная РадаБПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Садовый
Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает
УПЦ МП больше не существует во Львове – мэр
Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки
Последние новости
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
Все новости...
Реклама: