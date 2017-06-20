В Раде призвали Садового идти в отставку

Парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" обратилась к мэру Львова Андрею Садовому с призывом немедленно решить проблему с мусором в городе или добровольно оставить пост городского председателя.

Об этом нардеп от БПП Оксана Юринец заявила во вторник с трибуны Верховной Рады, где также собрались другие представители фракции.

"Андрей Иванович, немедленно решайте проблему с мусором или добровольно идите в отставку. Да, идите в отставку, потому что вы не можете это сделать", - подчеркнула она.

Юринец напомнила мэру Львова, что уборка отходов была одним из его главных предвыборных обещаний, но вместо того, чтобы построить мусороперерабатывающий завод, город теперь тратит огромные средства на вывоз ТБО в другие регионы Украины.

"За год со дня трагедии в Грибовичах Львовский горсовет потратил 350 миллионов на транспортировку отходов куда только можно по всей Украине, при том что правительство выделило 14 площадок (для строительства комплекса по переработке твердых отходов - ред.), однако львовская власть почему-то выбрала ими не воспользоваться ", - отметила она.

Также депутат вспомнила в своей речи о председателе фракции "Самопомич" Олеге Березюке, который объявил голодовку с требованием к правительству не делать виновным в сложной ситуации Садового, а решить "мусорную проблему" Львова силами центральной власти.

"А Олега Романовича я хочу попросить прекратить акции в Киеве и ехать в Николаев, туда, где его фракция не поддерживает вывоз мусора в Николаев", - сказала она.

Другой депутат от БПП Ирина Луценко предложила Садовому прийти на заседание профильного комитета с отчетом.

"Пусть отчитается, какие расходы он сделал для общества, с привлечением телевидения. Пусть покажет, к кому обращался, сколько раз приезжала комиссия из Кабинета министров, сколько раз вывозился мусор по полигонам, какие общины, где находятся представители "Самопомочи", не проголосовали за то, чтобы мусор из Львова находилось в других городах ", - заявила она.

Как известно, 14 июня премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.

Садовый назвал такое заявление хамством и заявил, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе, а также обратился к премьеру с призывом не бороться за рейтинги, а помочь городу решить проблему с мусором.

12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

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Украинская правда